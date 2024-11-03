İstanbul'da hızını alamayan otomobil yayaya çarptı: 1 ölü

İHA

İstanbul Kartal'da saat 22.00 sıralarında Kordonboyu Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde, hızlı seyretmekte olan 34 AET 053 plakalı otomobil yolun karşısına geçen Sibel Güngör'e (19) çarptı.

GENÇ KIZ YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekipleri tarafından inceleme yapıldı. Çalışmaların ardından ekipler olay yerinden ayrılırken, Sibel Güngör'ün cenazesi ambulansla morga kaldırıldı. Kazayla ilgili çalışma başlatıldı.