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İstanbul'da iki kadın TEM Otoyolu'nda ve caddede trafiğe aldırış etmeden dakikalarca yürüdü

İstanbul'da iki kadın TEM Otoyolu'nda ve caddede trafiğe aldırış etmeden dakikalarca yürüdü Sultangazi'de bir kadın akan trafikte araçlara aldırış etmeden cep telefonuna bakarak uzun süre caddede yürüdü. Başka bir kadın ise TEM Otoyolu'nda dakikalarca yürüyerek hem kendi hayatını hem de trafikteki sürücüleri tehlikeye attı.