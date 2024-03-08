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İstanbul'da kiracı olduğu evi kiraya veren şahsa 94 bin lira ceza

İstanbul'da kiracı olduğu evi kiraya veren şahsa 94 bin lira ceza Arnavutköy'de, kiraladığı evi başka yabancı uyruklu şahıslara para karşılığında kiraladığı tespit edilen Çin uyruklu J.M.'ye 94 bin 622 lira ceza kesildi..