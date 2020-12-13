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    İstanbul'da kısıtlama nedeniyle sokaklar, boş kaldı

    Sokağa çıkma yasağının uygulandığı ikinci günde, caddeler ve sokaklar sessizliğe büründü. Yolların boşluğu, dikkat çekti.
    • DHA
    • 13.12.2020 - 09:35
    • Güncelleme : 13.12.2020 - 09:36
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    İstanbul'da kısıtlama nedeniyle sokaklar, boş kaldı

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında, hafta sonu uygulanan kısıtlamanın ikinci gününe girildi.

    Tedbir kısıtlamasının ikinci gününde İstanbul'da meydanlarda sakinlik hakim oldu.

    İstanbul'un normal zamanlarda yaşanan yoğunlukları ile dikkat çeken Kadıköy'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Bostancı D-100 Karayolu boş kaldı.

    BELGESİ OLMAYANLARA CEZA

    İzin belgesi olanlar kısıtlama kapsamına girmezken, belgesi olmayanlara ise cezai işlem uygulandı. Şirinevler Meydanı'nın boş olduğu görülürken, D-100 Karayolu'nda ise yoğunluk oranının yüzde 6 olduğu belirtildi.

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