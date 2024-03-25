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İstanbul'da kontrolden çıkan araç bariyerlere saplandı: 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da kontrolden çıkan araç bariyerlere saplandı: 1 ölü, 1 yaralı Gaziosmanpaşa TEM Otoyolu’nda seyir halindeki otomobil kontrolden çıkıp önce yanındaki araca çarptı, ardından bariyerlere saplandı. Kazada bariyere saplanan araçtaki sürücü hayatını kaybederken araç içerisinde yolcu olarak bulunan bir kişi ise ağır yaralandı.