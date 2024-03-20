İstanbul'da korkunç kaza! İETT otobüsü yayaya çarptı Beykoz'da yolun karşısına geçmeye çalışan 79 yaşındaki Hayriye Demirci'ye İETT otobüsü çarptı. Otobüs, yere düşen kadının bacaklarının üzerinden geçti.

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DHA

İstanbul'da dün yaşanan korkunç kaza, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı..

Beykoz ilçesi Yenimahalle Dr. Ömer Besimpaşa Caddesi'nde meydana gelen olayda, seyir halindeki 34 TN 2287 plakalı İETT otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan 79 yaşındaki Hayriye Demirci'ye çarptı.

Bacaklarının üzerinden geçti

Durmakta zorlanan otobüs, çarpmanın etkisiyle yere düşen kadının bacaklarının üzerinden geçti. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen yaralının yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kadın hastaneye kaldırıldı, şoför emniyette

Ambulansla hastaneye götürülen yaralı kadının tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Otobüs şoförü ise emniyete götürüldü.

Kaza anı kamerada

Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Hayriye Demirci'nin karşıya geçmeye çalıştığı, o sırada İETT otobüsünün kadına çarptığı anlar yer aldı. İETT otobüsünün çarptığı kadının yere düştükten sonra bacaklarının üzerinden geçmesi, kazayı gören çevredekilerin yardıma koşması da görüldü.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)