İstanbul'da kozmetik firması sahibi Kemal Çağlar Temel'in vurulma anı Üsküdar’da iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kozmetik firması sahibi Kemal Çağlar Temel'in hayatını kaybettiği silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı..

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İHA

İstanbul'da sokak ortasında cinayet..

Üsküdar ilçesi Burhaniye Mahallesi Burhaniye Abdullahağa Caddesi’nde bulunan ve kozmetik ürünleri satan bir iş yerinin önünde saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda, kozmetik firması sahibi Kemal Çağlar Temel motosikletiyle iş yerine geldiği sırada cadde üzerinde kendisini bekleyen maskeli bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı.

5 EL ATEŞ ETTİ, İŞ ADAMI HAYATINI KAYBETTİ

Yaklaşık 5 el ateş eden silahlı saldırgan olay yerinden kaçarken, kurşunların hedefi olan Kemal Çağlar Temel kanlar içinde yere yığıldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kafasından vurulan Kemal Çağlar Temel’in hayatını kaybettiğini belirledi.

VURULMA ANI KAMERADA

Kemal Çağlar Temel’in vurulma anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Ayrıca güvelik kamerasına yansıyan görüntülerde, Kemal Çağlar Temel’in motosiklet ile gelip motosikleti park ettiği, bu sırada bir şahsın yürüyerek gelip Kemal Çağlar Temel'e silahla ateş ettiği ve olay yerinden koşarak kaçtığı görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)