İHA

Düğünlerde havaya atılan kurşunlar çevreye tehlike saçmaya devam ediyor.

Eli silahlı maganda bu kez İstanbul'da ortaya çıktı.

Başakşehir’de geçtiğimiz günlerde bir düğün konvoyunda 2 kişi, uzun namlulu silahlarla havaya ateş açtı.

Polis ekipleri, yapılan çalışmalar sonucunda havaya ateş eden magandaların Y.K. ve S.A. olduğunu tespit etti.

İki maganda, yerlerini tespit eden ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı.

2 uzun namlulu silah ve 3 şarjör ele geçirildi

Yakalanan şahısların üzerinden 2 uzun namlulu silah ve 3 şarjör çıktı. 2 şahsın yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)