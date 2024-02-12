İHA
Düğünlerde havaya atılan kurşunlar çevreye tehlike saçmaya devam ediyor.
Eli silahlı maganda bu kez İstanbul'da ortaya çıktı.
Başakşehir’de geçtiğimiz günlerde bir düğün konvoyunda 2 kişi, uzun namlulu silahlarla havaya ateş açtı.
Polis ekipleri, yapılan çalışmalar sonucunda havaya ateş eden magandaların Y.K. ve S.A. olduğunu tespit etti.
İki maganda, yerlerini tespit eden ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı.
2 uzun namlulu silah ve 3 şarjör ele geçirildi
Yakalanan şahısların üzerinden 2 uzun namlulu silah ve 3 şarjör çıktı. 2 şahsın yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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