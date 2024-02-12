İstanbul'da maganda dehşeti! Uzun namlulu silahlarla havaya ateş ettiler Başakşehir’de düğün esnasında uzun namlulu silahlarla havaya ateş açan magandalar, polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalandı.

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İHA

Düğünlerde havaya atılan kurşunlar çevreye tehlike saçmaya devam ediyor.

Eli silahlı maganda bu kez İstanbul'da ortaya çıktı.

Başakşehir’de geçtiğimiz günlerde bir düğün konvoyunda 2 kişi, uzun namlulu silahlarla havaya ateş açtı.

Polis ekipleri, yapılan çalışmalar sonucunda havaya ateş eden magandaların Y.K. ve S.A. olduğunu tespit etti.

İki maganda, yerlerini tespit eden ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı.

2 uzun namlulu silah ve 3 şarjör ele geçirildi

Yakalanan şahısların üzerinden 2 uzun namlulu silah ve 3 şarjör çıktı. 2 şahsın yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)