İstanbul’da nefes aldıracak hat açıldı! İşte güzergah ve sefer saatleri İstanbul’da ulaşımı kolaylaştıracak yeni bir hat daha devreye alındı. Ümraniye ve Bostancı arasında sefer yapacak yeni toplu taşıma hattı, bugün itibarıyla İstanbulluların kullanımına açıldı. İşte güzergahları ve sefer saatleri...

Göster Hızlı Özet İstanbul'da Ümraniye ile Bostancı arasında sefer yapacak yeni 10F numaralı toplu taşıma hattı hizmete açıldı.

Hat, Ümraniye, Finans Merkezi ve Bostancı güzergahında önemli duraklardan geçiyor.

İstanbul'da ulaşımı daha kolay hale getirmek amacıyla yeni bir toplu taşıma hattı daha hizmete girdi. Ümraniye ile Bostancı arasında ulaşım sağlayacak 10F numaralı hat, bugün itibarıyla İstanbulluların kullanımına açıldı. Yeni hat, özellikle Finans Merkezi bölgesine ulaşmak isteyen yolcular için önemli bir erişim kolaylığı sunuyor. Ümraniye merkez, Finans Merkezi,Kozyatağı Metro, Bostancı Peronlar durağına kadar uzanıyor. İşte yeni hattın güzergah ve sefer saatleri: GEÇTİĞİ DURAKLAR ESTERGON CADDESİ – Ümraniye ŞEHİT SEVGİ YEŞİLYURT – Ümraniye TANTAVİ KÖPRÜSÜ – Ümraniye SANTRAL – Ümraniye ÜMRANİYE METRO – Üsküdar SANTRAL – Ümraniye SÜTÇÜ İMAM CADDESİ – Ümraniye 15 TEMMUZ ŞEHİTLER MEYDANI – Ümraniye ÜMRANİYE – Ümraniye ÜMRANİYE SON DURAK – Ümraniye 75. YIL CUMHURİYET MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ – Ümraniye ATAKENT – Ümraniye MİTHATPAŞA CADDESİ – Ümraniye ÜMR. İSKİ – ŞEHİT EMRE BÜYÜKYILDIRIM – Ümraniye FİNANS MERKEZİ – Ümraniye KENTPLUS 1C KAPISI – Ataşehir KOZYATAĞI METRO – Kadıköy FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ – Kadıköy ALİ NİHAT TARLAN CADDESİ – Kadıköy KONAK SOKAK – Kadıköy ÜST BOSTANCI – Kadıköy BOSTANCI İSKELE – Kadıköy BOSTANCI PERONLAR – Maltepe ESTERGON CADDESİ KALKIŞ – Sefer Saatleri 06:30

07:10

07:50

08:30

09:10

09:50

10:30

11:10

11:55

12:40

13:25

14:10

14:55

15:40

16:30

17:20

18:10

19:00

19:50

20:40

21:30 BOSTANCI PERONLAR KALKIŞ – Sefer Saatleri 06:22

07:02

07:50

08:35

09:16

09:55

10:44

11:32

12:15

13:00

13:48

14:28

15:16

16:00

16:44

17:32

18:28

19:32

20:25

