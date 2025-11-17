İstanbul’da nefes aldıracak hat açıldı! İşte güzergah ve sefer saatleri

- İstanbul'da Ümraniye ile Bostancı arasında sefer yapacak yeni 10F numaralı toplu taşıma hattı hizmete açıldı.
- Hat, Ümraniye, Finans Merkezi ve Bostancı güzergahında önemli duraklardan geçiyor.
- Özellikle Finans Merkezi'ne ulaşımı kolaylaştıracak bu yeni hat, İstanbullular için erişim avantajı sağlıyor.
İstanbul’da ulaşımı daha kolay hale getirmek amacıyla yeni bir toplu taşıma hattı daha hizmete girdi.
Ümraniye ile Bostancı arasında ulaşım sağlayacak 10F numaralı hat, bugün itibarıyla İstanbulluların kullanımına açıldı.
Yeni hat, özellikle Finans Merkezi bölgesine ulaşmak isteyen yolcular için önemli bir erişim kolaylığı sunuyor.
Ümraniye merkez, Finans Merkezi,Kozyatağı Metro, Bostancı Peronlar durağına kadar uzanıyor.
İşte yeni hattın güzergah ve sefer saatleri:
GEÇTİĞİ DURAKLAR
ESTERGON CADDESİ – Ümraniye
ŞEHİT SEVGİ YEŞİLYURT – Ümraniye
TANTAVİ KÖPRÜSÜ – Ümraniye
SANTRAL – Ümraniye
ÜMRANİYE METRO – Üsküdar
SANTRAL – Ümraniye
SÜTÇÜ İMAM CADDESİ – Ümraniye
15 TEMMUZ ŞEHİTLER MEYDANI – Ümraniye
ÜMRANİYE – Ümraniye
ÜMRANİYE SON DURAK – Ümraniye
75. YIL CUMHURİYET MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ – Ümraniye
ATAKENT – Ümraniye
MİTHATPAŞA CADDESİ – Ümraniye
ÜMR. İSKİ – ŞEHİT EMRE BÜYÜKYILDIRIM – Ümraniye
FİNANS MERKEZİ – Ümraniye
KENTPLUS 1C KAPISI – Ataşehir
KOZYATAĞI METRO – Kadıköy
FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ – Kadıköy
ALİ NİHAT TARLAN CADDESİ – Kadıköy
KONAK SOKAK – Kadıköy
ÜST BOSTANCI – Kadıköy
BOSTANCI İSKELE – Kadıköy
BOSTANCI PERONLAR – Maltepe
ESTERGON CADDESİ KALKIŞ – Sefer Saatleri
- 06:30
- 07:10
- 07:50
- 08:30
- 09:10
- 09:50
- 10:30
- 11:10
- 11:55
- 12:40
- 13:25
- 14:10
- 14:55
- 15:40
- 16:30
- 17:20
- 18:10
- 19:00
- 19:50
- 20:40
- 21:30
BOSTANCI PERONLAR KALKIŞ – Sefer Saatleri
- 06:22
- 07:02
- 07:50
- 08:35
- 09:16
- 09:55
- 10:44
- 11:32
- 12:15
- 13:00
- 13:48
- 14:28
- 15:16
- 16:00
- 16:44
- 17:32
- 18:28
- 19:32
- 20:25
- 21:25