İstanbul’da nefes aldıracak hat açıldı! İşte güzergah ve sefer saatleri

İstanbul’da ulaşımı kolaylaştıracak yeni bir hat daha devreye alındı. Ümraniye ve Bostancı arasında sefer yapacak yeni toplu taşıma hattı, bugün itibarıyla İstanbulluların kullanımına açıldı. İşte güzergahları ve sefer saatleri...

Yayınlama Tarihi: 17.11.2025 12:34
İstanbul'da nefes aldıracak hat açıldı! İşte güzergah ve sefer saatleri
  • İstanbul'da Ümraniye ile Bostancı arasında sefer yapacak yeni 10F numaralı toplu taşıma hattı hizmete açıldı.
  • Hat, Ümraniye, Finans Merkezi ve Bostancı güzergahında önemli duraklardan geçiyor.
  • Özellikle Finans Merkezi'ne ulaşımı kolaylaştıracak bu yeni hat, İstanbullular için erişim avantajı sağlıyor.

İstanbul’da ulaşımı daha kolay hale getirmek amacıyla yeni bir toplu taşıma hattı daha hizmete girdi.

Ümraniye ile Bostancı arasında ulaşım sağlayacak 10F numaralı hat, bugün itibarıyla İstanbulluların kullanımına açıldı.

Yeni hat, özellikle Finans Merkezi bölgesine ulaşmak isteyen yolcular için önemli bir erişim kolaylığı sunuyor.

Ümraniye merkez, Finans Merkezi,Kozyatağı Metro, Bostancı Peronlar durağına kadar uzanıyor.

İşte yeni hattın güzergah ve sefer saatleri:

GEÇTİĞİ DURAKLAR

ESTERGON CADDESİ – Ümraniye

ŞEHİT SEVGİ YEŞİLYURT – Ümraniye

TANTAVİ KÖPRÜSÜ – Ümraniye

SANTRAL – Ümraniye

ÜMRANİYE METRO – Üsküdar

SANTRAL – Ümraniye

SÜTÇÜ İMAM CADDESİ – Ümraniye

15 TEMMUZ ŞEHİTLER MEYDANI – Ümraniye

ÜMRANİYE – Ümraniye

ÜMRANİYE SON DURAK – Ümraniye

75. YIL CUMHURİYET MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ – Ümraniye

ATAKENT – Ümraniye

MİTHATPAŞA CADDESİ – Ümraniye

ÜMR. İSKİ – ŞEHİT EMRE BÜYÜKYILDIRIM – Ümraniye

FİNANS MERKEZİ – Ümraniye

KENTPLUS 1C KAPISI – Ataşehir

KOZYATAĞI METRO – Kadıköy

FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ – Kadıköy

ALİ NİHAT TARLAN CADDESİ – Kadıköy

KONAK SOKAK – Kadıköy

ÜST BOSTANCI – Kadıköy

BOSTANCI İSKELE – Kadıköy

BOSTANCI PERONLAR – Maltepe

ESTERGON CADDESİ KALKIŞ – Sefer Saatleri

  • 06:30
  • 07:10
  • 07:50
  • 08:30
  • 09:10
  • 09:50
  • 10:30
  • 11:10
  • 11:55
  • 12:40
  • 13:25
  • 14:10
  • 14:55
  • 15:40
  • 16:30
  • 17:20
  • 18:10
  • 19:00
  • 19:50
  • 20:40
  • 21:30

BOSTANCI PERONLAR KALKIŞ – Sefer Saatleri

  • 06:22
  • 07:02
  • 07:50
  • 08:35
  • 09:16
  • 09:55
  • 10:44
  • 11:32
  • 12:15
  • 13:00
  • 13:48
  • 14:28
  • 15:16
  • 16:00
  • 16:44
  • 17:32
  • 18:28
  • 19:32
  • 20:25
  • 21:25

