İstanbul'da okul kantininde satılan haç işaretli bilekliğe velilerden tepki

İHA
İstanbul Sultangazi'de okuldan dönen kızının kolundaki bilekliği gören baba, o anları kayıt altına alarak duruma tepki gösterdi.
OKUL KANTİNİNDE SATILAN HAÇ İŞARETLİ BİLEKLİĞE TEPKİ
5 Haziran günü 50. Yıl İlköğretim Okulu'nda, ilkokul öğrencisi bir kız çocuğu, arkadaşında gördüğü bilekliği beğenince okul kantininden aynı bileklikten satın aldı.
Küçük kız, eve geldiğinde aldığı bilekliği babasına gösterdi.
Bileklik üzerindeki boncukları inceleyen baba, boncuklarda haç işareti olduğunu fark edince duruma tepki gösterdi ve o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Görüntülerde küçük kızın kolundaki bileklikte haç işaretleri olduğu görülüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış