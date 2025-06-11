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İstanbul'da okul kantininde satılan haç işaretli bilekliğe velilerden tepki

İstanbul'da okul kantininde satılan haç işaretli bilekliğe velilerden tepki İstanbul Sultangazi'de bulunan bir ilkokulda, okul kantininde satılan bileklik üzerindeki haç işareti, tepkilere neden oldu.