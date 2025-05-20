İHA

İstanbul'da bir kadın öğretmen dehşet saçtı..

İddiaya göre, Pendik ilçesinde bulunan Ergenekon Ortaokulu'nda görev yaptığı sınıfta tahtaya kaldırdığı öğrencisine sözlü ve fiziksel şiddet uygulayan öğretmen, öğrenciyi tehdit ederek hakaretler savurdu.

O anlar, sınıfta bulunan başka bir öğrenci tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

"SENİ GEBERTİRİM" DİYEREK BAĞIRDI

Görüntülerde öğretmenin, öğrenciye "Pisliksin, seni gebertirim" diyerek bağırdığı duyuldu. Yaşanan olay sonrası öğrencilerin aileleri okula giderek şikayet dilekçelerini teslim etti.

Öğretmenin daha önce Maltepe'de görev yaptığı ve disiplin sorunları nedeniyle Pendik'e sürgünle gönderildiği öğrenildi.

"KORKUDAN BİZE SÖYLEYEMEMİŞLER"

Sınıftaki öğrencinin ablası Gül Ak, "Bugün sabah saatlerinde kardeşimin arkadaşına öğretmen tarafından şiddet uygulanıyor. Aslında bu daha önce benim kardeşime ve arkadaşlarına da olmuş ama korkudan bize söyleyememişler. Bugün yaşanan olayda kardeşim dayanamayıp görüntüleri çekmiş ve eve gelip bize gösterdi. Biz de hemen okula gelip dilekçemizi verdik, şikayetimizi yaptık. Darbedilen kızın ailesi başta 'siz karışmayın, biz hallederiz' dedi ama ben susmadım" dedi.

"MERDİVENDEN İNERKEN BENİ İTTİ"

Aynı öğretmenin kendisini de darbettiğini iddia eden B.S., şu ifadeleri kullandı:

Resim öğretmenimiz D.A. tarafından darp edildim. Durduk yere yanıma gelip omzuma yumruk attı. Sürekli beni suçluyor. Hatta bana 'sen bana sarkıntılık yapıyorsun, pavyon güvenliği olursun' dedi. Bunları söylemek istemiyordum ama artık dayanamıyorum.



Merdivenden inerken beni itti, neredeyse düşüyordum. Hiçbir sebep yokken bir anda bağırıp çağırıyor, yumruk atıyor. Diğer arkadaşlarıma da aynı şekilde davranıyor. Her gün sinirli olduğunda bize çatıyor. Gerekenin yapılmasını istiyorum

"BU İLK DEĞİL, DAHA ÖNCE DE YAPTI"

Öğrenci Y.L. ise, "Ben çok sık okula gelmiyordum. Bir gün geldiğimde çantam sıranın üstündeydi. Öğretmen geldi ve çantayı üstüme fırlattı. Montumdan hırpalayarak 'sen niye böylesin' dedi. Ağza alınmayacak sözler söyledi. Bu ilk de değil, daha önce de yaptı. Sadece konuşanlara değil, konuşmayanlara bile yapıyor" ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmen hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.