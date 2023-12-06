İstanbul'da otobüste unutulan çocuk yolcular tarafından fark edildi İstanbul'da bir belediye otobüsüne binen Aslan ailesinin 10 yaşındaki üyesi Yusuf Aslan, otobüste uyuya kalınca ailesi tarafından otobüste unutuldu. Küçük Yusuf bir süre sonra polis ekipleri tarafından ailesine teslim edildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

İstanbul'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Yaklaşık 10 kişilik Aslan ailesi otogardan belediye otobüsüne binerek yolculuklarına başladılar.

Ailesi Yusuf'u otobüste unuttu

Show TV'nin haberine göre o sırada ailenin 10 yaşındaki küçük üyesi Yusuf Aslan ise otobüste uyuya kaldı.

Çocuğun otobüste uyuduğunu farketmeyen ailesi ise otobüsten inerek yoluna devam etti.

Vatandaşlar durumu fark etti

O sırada otobüste bulunan vatandaşlar durumu fark etti ve şoföre otobüste uyuyan bir çocuğun olduğunu söyledi.

Bekçilere haber verilmesinin ardından çocuk polis merkezine götürüldü. Polis merkezine götürülen Yusuf ardından ailesine teslim edildi.

"Böyle bir olay ilk defa başıma geldi"

10 yaşındaki Yusuf olayın ardından, "Otobüste uyuyakaldım. Ailem fark etmemiş. Şoför amca farketmiş polislere haber vermiş." dedi.

Otobüs şoförü ise, "Böyle bir olay ilk defa başıma geldi. Kalabalık bir aile oluşlarından dolayı kaynaklanabilir. Bir baktım çocuk uyuyor koltukta, mışıl mışıl uyuyor. Ailesine teslim edilmesinden dolayı mutlu bir sonla bittiği için ben de mutluyum." ifadelerini kullandı.

