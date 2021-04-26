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    İstanbul'da özel hastanede yangın paniği

    Özel bir hastanenin jeneratör odasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın paniğe neden oldu.
    • DHA
    • 26.04.2021 - 03:19
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    İstanbul'da özel hastanede yangın paniği

    İstanbul'un Pendik ilçesi Bahçelievler Mahallesi, Aydınlı Yolu Caddesi'ndeki özel bir hastanenin dışındaki jeneratör odasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

    Hastane çalışanlarının haber vermesi ile olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

    KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

    Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri ufak çaplı yangını kısa sürede söndürdü.

    Olayda yaralanan ve can kaybı yaşanmazken hasar oluştu. Yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma devam ediyor.

    İstanbul da özel hastanede yangın paniği #1


    İstanbul da özel hastanede yangın paniği #2

    İstanbul da özel hastanede yangın paniği #3

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