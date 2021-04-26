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İstanbul'da özel hastanede yangın paniği

İstanbul'da özel hastanede yangın paniği

Özel bir hastanenin jeneratör odasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın paniğe neden oldu.