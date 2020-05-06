İstanbul'da pazar alışverişi yoğunluğu

Fatih'te çarşamba günleri kurulan İstanbul'un en büyük semt pazarlarından Çarşamba Pazarı'nda, yoğunluk yaşandı.

Koronavirüs ölemleri kapsamında toplu alanlarda sosyal mesafe kurallarına uyma uyarıları, pazar yerlerinde dikkate alınmıyor.

SOSYAL MESAFE UNUTULDU

İstanbul Fatih'te kurulan Çarşamba Pazarı'nda zabıta ekiplerinin, pazar giriş ve çıkışlarında el dezenfektanı ve maske dağıtıp, sosyal mesafe konusunda da uyarılarda bulunmasına rağmen vatandaşlar, uyarıları dikkate almadı.

Alışveriş yapan kişilerin geneli maske ve eldiven kuralına uyarken, kalabalık nedeniyle sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı.

"İNSANLAR ÖNLEM ALIYOR"

Pazar esnaflarından Behçet Can, "İnsanlar artık önlem alıyor. Pazara gelenler, genellikle eldiven ve maske takıyor. Elleriyle seçen kişiler var. Eldiven takmayanların seçmelerine izin vermiyoruz. Belediye tarafından yasaklandı zaten." dedi.











