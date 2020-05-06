Dolar
7.1607
1.2227%
Euro
7.7455
0.9856%
Altın
1689.54
-0.9177%
Borsa
98897.37
0.1618%
G. Altın
390.21
0.4541%
Bitcoin
66333.8
4.4552%
21ºC
İstanbul
Çok bulutlu 21 C

    İstanbul'da pazar alışverişi yoğunluğu

    Fatih'te çarşamba günleri kurulan İstanbul'un en büyük semt pazarlarından Çarşamba Pazarı'nda, yoğunluk yaşandı.
    • DHA
    • 06.05.2020 - 15:29
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    İstanbul'da pazar alışverişi yoğunluğu

     

    Koronavirüs ölemleri kapsamında toplu alanlarda sosyal mesafe kurallarına uyma uyarıları, pazar yerlerinde dikkate alınmıyor.

    SOSYAL MESAFE UNUTULDU

    İstanbul Fatih'te kurulan Çarşamba Pazarı'nda zabıta ekiplerinin, pazar giriş ve çıkışlarında el dezenfektanı ve maske dağıtıp, sosyal mesafe konusunda da uyarılarda bulunmasına rağmen vatandaşlar, uyarıları dikkate almadı.

    Alışveriş yapan kişilerin geneli maske ve eldiven kuralına uyarken, kalabalık nedeniyle sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı.

    "İNSANLAR ÖNLEM ALIYOR"

    Pazar esnaflarından Behçet Can, "İnsanlar artık önlem alıyor. Pazara gelenler, genellikle eldiven ve maske takıyor. Elleriyle seçen kişiler var. Eldiven takmayanların seçmelerine izin vermiyoruz.  Belediye tarafından yasaklandı zaten." dedi.

    Fatih'te Çarşamba Pazarı'nda yoğunluk -1


    Fatih'te Çarşamba Pazarı'nda yoğunluk -2

    Fatih'te Çarşamba Pazarı'nda yoğunluk -3

    Fatih'te Çarşamba Pazarı'nda yoğunluk -4

    Görüş Bildir