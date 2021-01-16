İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün Suriye yapılanması PYD/YPG ile sözde kırsal alan kadroları içerisinde faaliyette bulundukları ve yasa dışı yollarla İstanbul'a geldikleri belirlenen 5'i Suriye uyruklu 9 şüphelinin eylem arayışı içerisinde oldukları istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Söz konusu soruşturma kapsamında, Bağcılar, Eyüpsultan, Kadıköy, Kağıthane ve Sancaktepe'de 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, 8 zanlıyı gözaltına aldı.

İstanbul'da PKK operasyonu: 8 kişi gözaltına alındı İZLE



ÇOK SAYIDA ÖRGÜTSEL DOKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari zanlının ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.