Dolar
6.8574
0.0175%
Euro
7.8496
0.1364%
Altın
1815.97
0.3143%
Borsa
119280.87
0.4165%
G. Altın
400.351
0.3091%
Bitcoin
62996.27
-0.4878%
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C

    İstanbul'da polisi şehit eden saldırganlar mahkemede

    Bağcılar’da polis memuru Erhan Gökteke’yi şehit eden şüpheliler, ‘kasten öldürme’ suçundan nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
    • İHA
    • 20.07.2020 - 18:22
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da polisi şehit eden saldırganlar mahkemede

    İstanbul'un Bağcılar ilçesinde sokaklarda uyuşturucu satanlara karşı görev yapan ekipler, bir araçtaki 4 şüpheliyi takibe almıştı.

    Yüzyıl Mahallesi'ne geldiklerinde şüphelilerin bulunduğu araçtan ateş açılması sonucu 2 polis memuru yaralanmıştı.

    Ağır yaralanan evli ve 2 yaşındaki çocuk babası polis Erhan Gökteke kaldırıldığı hastanede şehit düşmüştü.

    İstanbul'da polisi şehit eden saldırganlar mahkemede VİDEO

    TUTUKLAMA TALEBİYLE ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

    Olayın ardından yakalanarak emniyetteki işlemleri tamamlanan Serdar B. nöbetçi savcılığa, Oğuzhan I., Kadir A. ve Reis B. ise çocuk savcılığına sevk edilmişti.

    Savcılıkta işlemleri biten saldırganlar  ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

    İstanbul'da polisi şehit eden saldırganlar mahkemede #1

    Görüş Bildir