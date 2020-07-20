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- İstanbul'da polisi şehit eden saldırganlar mahkemede
İstanbul'da polisi şehit eden saldırganlar mahkemede
Bağcılar’da polis memuru Erhan Gökteke’yi şehit eden şüpheliler, ‘kasten öldürme’ suçundan nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
- İHA
- 20.07.2020 - 18:22
İstanbul'un Bağcılar ilçesinde sokaklarda uyuşturucu satanlara karşı görev yapan ekipler, bir araçtaki 4 şüpheliyi takibe almıştı.
Yüzyıl Mahallesi'ne geldiklerinde şüphelilerin bulunduğu araçtan ateş açılması sonucu 2 polis memuru yaralanmıştı.
Ağır yaralanan evli ve 2 yaşındaki çocuk babası polis Erhan Gökteke kaldırıldığı hastanede şehit düşmüştü.
İstanbul'da polisi şehit eden saldırganlar mahkemede VİDEO
TUTUKLAMA TALEBİYLE ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Olayın ardından yakalanarak emniyetteki işlemleri tamamlanan Serdar B. nöbetçi savcılığa, Oğuzhan I., Kadir A. ve Reis B. ise çocuk savcılığına sevk edilmişti.
Savcılıkta işlemleri biten saldırganlar ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.