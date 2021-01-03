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    İstanbul'da polisler sokak hayvanlarını unutmadı

    Maltepe'de polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması süresince aç kalan sokak hayvanlarını besledi.
    • DHA
    • 03.01.2021 - 16:38
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    İstanbul'da polisler sokak hayvanlarını unutmadı

     

    Yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında son saatlere girildi.

    Kısıtlamalar nedeniyle dışarı çıkamayan hahvanseverlerin beslediği sokak hayvanları aç kalma tehlikesiyle karşı karşıya.

    Bu kapsamda başta güvenlik güçleri olmak üzere kısıtlamada görevli ekipler sokak hayvanlarının yiyecek ihtiyaçlarını karşılıyor.

    HAYVANLARI BESLEDİLER

    Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde aç kalan sokak hayvanlarını unutmadı.

    Kilolarca kuru ile yaş mama alan ekipler, çarşıda ve sahilde bulunan kedi ve köpeklerin karınlarını doyurdu, hem de sevdi.

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