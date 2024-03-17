İstanbul'da Rusya Konsolosluğu önünde seçim yoğunluğu! Saatlerce beklediler Rusya'da yapılacak seçimler için Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu'na oy kullanmaya gelen Rusya vatandaşları konsolosluk önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

İHA

Rusya sandık başında..

İlk olarak ülkenin en doğusunda yer alan Kamçatka ve Çukotka bölgesinde başlayan oy verme işlemleri, ülke genelinde 94 binden fazla sandıkta yapılıyor.

15 Mart'ta başlayan oy verme işlemi için bugün son gün.

Oylama işlemleri 20.00’ye kadar devam edecek.

Türkiye'deki Rusya vatandaşları da oy kullanmak üzere Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu'na gelmeye devam ediyor.

Konsolosluk önünde uzun kuyruklar oluştu

Oy kullanmaya gelen Rusya vatandaşları, konsolosluk önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

"1,5 saattir bekliyorum, bir bu kadar daha bekleyeceğim"

Oy kullanmaya gelen vatandaşlardan Marina Kravitz, "Oy kullanmaya geldik. Rusya’da 3 gün sürüyor, burada tek bir gün. Onun için beklemek zorundayız. 1,5 buçuk saattir bekliyorum, bir bu kadar daha bekleyeceğim” ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)