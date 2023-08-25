İstanbul'da sahte dolarla alışveriş yapan dolandırıcı 2 bin lira da para üstü aldı İstanbul Fatih'te bakkal işleten İrfan Becerikli, dükkanına gelen yabancı uyruklu şüphelinin verdiği 100 doların sahte olduğunu anlamayınca, hem ürünlerinden, hem de parasından oldu.

DHA

İstanbul'un Fatih ilçesinde yaklaşık 1 ay önce devraldığı bakkalı işleten 46 yaşındaki İrfan Becerikli, bir anlık dikkatsizliğinin kurbanı oldu.

Salı günü saat 15.00 sıralarında dükkana gelen yabancı uyruklu müşteri iddiaya göre 265 liralık alışveriş yaptı.

Dükkanda rahatça gezerek su, bisküvi, kahve gibi ürünler alan adam, kasaya geldiğinde Becerikli’ye elinde bir süredir tuttuğu 100 doları uzattı.

2 bin 450 lira para üstü aldı

Verdiği sahte dolar için para üstü bekleyen adam, Becerikli’nin verdiği 2 bin 450 lira para üstünü önce saydı, sonra da cebine koydu. Alışveriş poşetlerini ve parayı alan adam, dükkandan uzaklaştı.

Doların sahte olduğunu öğrendi

Adamın dükkandan çıkmasının ardından doların sahte olduğundan şüphelenen Becerikli, şüphelinin peşinden gitse de yetişemedi. Doları döviz bürosuna götüren Becerikli, paranın sahte olduğunu öğrendi.

Dükkanda yaşanan olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

"Para üstünü önce dolar istedi, sonra Türk lirası kabul etti"

İrfan Becerikli, olayı şu ifadelerle anlattı:

Yabancı biriydi içeriye geldi, 100 dolar verdi bir sürü mal aldı. 265 lira tutuyordu, para üstü de 2 bin 450 lira verdim. Aldı parayı, çekti gitti. Peşinden sahte olduğunu tahmin ettim. Artık iş işten geçmişti yapılacak bir şey yok. İçecek aldı, çakmak aldı, kahve aldı. Bayağı normal alışveriş yapar gibi yaptı. Hiç tedirgin bir hali de yoktu. Baskın bir karakterdi. Doları çıkartırken ben üstünü Türk Lirası vereceğim dedim, beni biraz tersledi. 'Üstünü hani verecektin?' dedi, 'Tamam Türk Lirası vereceğim' dedim. Sonra 'Tamam Türk Lirası ver' dedi. Önce dolar olarak istedi, sonra Türk Lirası istedi. Türk Lirasını verince aldı gitti.

"Yan komşuma da daha önce gelmiş"

Becerikli, sözlerini şöyle sürdürdü: