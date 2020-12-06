Euro
9.4762
0.31%
Dolar
7.813
0.53%
Altın
461.42
0.24%
Borsa
1.331
0%
Bitcoin
149.517
-0.24%
EXEN Coin
11.17
4.78%
10ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 10 C

    İstanbul'da şüpheli ölüm

    Başakşehir'de sanayi sitesinin güvenlik görevlisi, devriye attığı sırada bir kişinin sokak ortasında cansız bedenini buldu.
    • DHA
    • 06.12.2020 - 20:45
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da şüpheli ölüm

     

    İstanbul Başakşehir İkitelli ESKOOP Sanayi Sitesi içindeki bir sokakta sitenin güvenlik görevlisi, site içinde devriye attığı sırada bir kişinin sokak ortasında hareketsiz yattığını gördü.

    İhbar edilmesi üzerine olay yerinde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ismi öğrenilemeyen 44 yaşındaki Türkmenistan uyruklu vatandaşın hayatını kaybettiğini belirledi.

    POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

    Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından ceset otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

    İstanbul da şüpheli ölüm #1

    İstanbul da şüpheli ölüm #2

    İstanbul da şüpheli ölüm #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir