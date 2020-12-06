İstanbul'da şüpheli ölüm

Başakşehir'de sanayi sitesinin güvenlik görevlisi, devriye attığı sırada bir kişinin sokak ortasında cansız bedenini buldu.

İstanbul Başakşehir İkitelli ESKOOP Sanayi Sitesi içindeki bir sokakta sitenin güvenlik görevlisi, site içinde devriye attığı sırada bir kişinin sokak ortasında hareketsiz yattığını gördü.

İhbar edilmesi üzerine olay yerinde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ismi öğrenilemeyen 44 yaşındaki Türkmenistan uyruklu vatandaşın hayatını kaybettiğini belirledi.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından ceset otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması devam ediyor.









