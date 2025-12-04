İstanbul'da tarihi Sultanahmet Camisinin altındaki çarşıda yangın

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul'un tarihi turistik ilçesi Fatih'te korkutan yangın...

Yangın saat 15.40'da sıralarında Tarihi Sultanahmet Camisinin altında bulunan çarşıda çıktı.

YANGIN KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Edinilen bilgiye göre çarşıda bulunan bir restoranın mutfak kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa süre içerisinde büyüyerek baca etrafındaki ağaçları sardı.

İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Yangının çıktığını görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine ekipler, yangını büyümeden söndürdü.

CAMİNİN YANINDAKİ AĞAÇLAR ZARAR GÖRDÜ

Yangının çıktığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Yangında Sultanahmet Camisi çevresinde bulunan ağaçlar zarar gördü.

Çıkan yangınla ilgili ekipler, inceleme başlattı.