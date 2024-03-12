İstanbul'da tekstil malzemesi taşıyan kamyon devrildi: 1 yaralı İstanbul'da Kemerburgaz yolunda kontrolden çıkan tekstil malzemesi yüklü kamyonun yan yatması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

İHA

İstanbul'da saat 20.20 sıralarında Hasdal - Kemerburgaz yolu Hasdal mevkiinde, Yakup T. (62) idaresindeki 34 GBP 20 plakalı tekstil malzemesi yüklü kamyon, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkara yol kenarındaki toprak alana girdi.

Sıkıştığı yerden kurtarıldı

Havaalanına tekstil malzemesi taşıdığı öğrenilen kamyon yan yattı. Şoför mahallinde sıkışan sürücü Yakup T. olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Yakup T. ambulansla Seyrantepe Etfal Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesi yok

Kazayı öğrenen Yakup T.'nin yakınları ve çalışma arkadaşları olay yerine gelerek durumu kontrol etti. Yakup T.'nin iş arkadaşları devrilen kamyondaki tekstil malzemelerini başka bir araca aktardı.

İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)