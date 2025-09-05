Abone ol: Google News

İstanbul'da yeni park yasağı: Sakın rastgele bırakmayın..

Karavan sahiplerini ilgilendiren karar, bugün açıklandı. Buna göre; artık İstanbul'da karavanlar sahil, cadde kenarı ve yeşil alanlara park edemeyecek.

Yayınlama Tarihi: 05.09.2025 16:33
İstanbul Valiliği, yayımladığı genelgede son dönemde artan karavan turizmi ve gezgin karavan kullanıcılarının sayısına dikkat çekti.

Özellikle sahil şeritleri, cadde kenarları ve yeşil alanlara yapılan izinsiz parkların çevre düzenini, trafik akışını ve vatandaşların sahillerden yararlanma hakkını olumsuz etkilediği belirtildi.

Genelgede, İstanbul’dan geçerken konaklayan veya turizm amaçlı kenti ziyaret eden karavan kullanıcılarının temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri alanların belirlenmesi gerektiği vurgulandı.

Belediyelere çağrı yapılarak çalışmaların hızla tamamlanması istendi.

BELİRLİ ALANLARIN DIŞINA PARK YASAK

Karavan parklarının çevreyi rahatsız etmeyecek ve ulaşım açısından sorun yaratmayacak alanlarda planlanması gerektiği vurgulandı. 

Valilik, il ve ilçe belediyelerince uygun görülen yerlerde gerekli düzenlemelerin yapılmasının ardından resmi karavan park alanlarının ilan edileceğini duyurdu.

Bunun dışında karavanların rastgele park etmesine kesinlikle izin verilmeyeceği, uygulamada aksaklık yaşanmaması için titizlikle denetim yapılacağı kaydedildi.

