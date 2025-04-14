İstanbul'da yolun karşısına geçerken aracın çarptığı çocuk hayatını kaybetti

İHA
İstanbul'da saat 21.00 sıralarında Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde, 3 arkadaş yolun karşısına geçmeye çalışırken A.Ö. yönetimindeki 34 CCR 218 plakalı ticari araç, yabancı uyruklu Muhammed El İsa’ya (12) çarptı.
12 YAŞINDAKİ ÇOCUK CAN VERDİ
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.
Talihsiz çocuğun cansız bedeni ambulansla morga kaldırılırken, sürücü A.Ö. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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