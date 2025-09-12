İstanbul'dan Paris'e: İşte Altın Kartal treninin bilet fiyatları ve seferleri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul’dan Paris’e düzenlenen yeni turistik tren seferini duyurdu.

Halkalı İstasyonu’ndan yola çıkan “Altın Kartal”, Avrupa’nın kalbine doğru 7 günlük macera dolu bir yolculuğa çıktı.

Sefer, Mayıs ayında düzenlenen ilk iki turistik yolculuğun tamamlanmasının ardından, Eylül ayının ilk turistik seferiolarak “İstanbul-Paris 2” adıyla gerçekleştiriliyor. Yolculuk güzergahı Bulgaristan, Sırbistan, Slovenya ve Avusturya üzerinden ilerleyerek Paris’e ulaşıyor.

Altın Kartal’ın bilet ücretleri ise dudak uçuklattı.

ALTIN KARTAL TRENİ BİLET FİYATLARI

Altın Kartal biletleri, 16.900 Euro’dan (yaklaşık 821 bin TL) başlayıp 28.500 Euro’ya (yaklaşık 1 milyon 378 bin TL) kadar çıkıyor.

Sefer Takvimi: