İstanbul'da sessiz yılbaşı

Tüm dünyada etkisini sürdüren koronavirüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında, İstanbul da 2021 yılına sessiz girdi.

Megakent İstanbul, saatler 00.01'i gösterirken 2021 yılına girdi. Alınan önlemler kapsamında herhangi bir kutlama yapılmadı.

Saat 21.00’da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte vatandaşlar yılbaşını evlerinde geçirdi.

Daha önce özellikle tarihi meydanlarda ve İstanbul Boğazı’nda yapılan havai fişek kutlamaları yerini sessizliğe bıraktı.

İstanbul'de sessiz yılbaşı-Video

İSTKLAL CADDESİ VE TAKSİM MEYDANI TAMAMEN BOŞALDI

Yılbaşı kutlamalarının İstanbul’daki adresi İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı da bu yıl sessizliğe büründü. Korona virüs tedbirleri kapsamında 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla İstiklal Caddesi tamamen boşaldı. Her yılbaşında insan selinin yaşandığı ünlü cadde, bir anda ıssız kaldı.

TURİSTLERE DE İZİN VERİLMEDİ

Polis ve zabıta ekipleri Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’ne turistlerin de girişine izin vermedi. Meydan ve çevresi yaya ulaşımına kapatılarak sıkı güvenlik önlemi alındı.

BAĞDAT CADDESİ YENİ YILA SESSİZ GİRDİ

İstanbul’un en gözde caddelerinden biri olan Bağdat Caddesi korona virüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yeni yıla sessiz girdi.





Yılbaşı kutlamalarının Anadolu yakasındaki adresi ve en ünlü caddelerden biri olan Bağdat Caddesi, korona virüs önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bu yıl sessiz kaldı.

Yılbaşına özel ışıklandırmaların yapıldığı Bağdat Caddesi’nde sokaklarda sessizlik hakim olurken, saatler 00.00 gösterdiğinde vatandaşlar yeni yılı evlerinde karşıladı.