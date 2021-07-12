İstanbullular pazar tatilinde Şile plajlarına akın etti

Sıcak geçen pazar gününü değerlendirmek isteyen İstanbullular, kendilerini denize attı. Şile plajlarını tıklım tıklım dolduran tatilciler, bol bol denize girip, güneşlendi.

Özellikle müsilajın yoğun bir şekilde görüldüğü İstanbul’da, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan temizlik tatilcileri mutlu etti.

Sıcak ve yağışsız geçen hafta sonunda İstanbullular, denizin keyfini çıkardı.

Megakente en yakın noktalardan biri olan Şile’ye akın eden tatilciler, bol bol yüzdü, eğlenceli vakit geçirdi.

PLAJLAR DOLDU, TAŞTI

Pazar günü serinlemek isteyenler Şile plajlarını adeta tıklım tıklım doldurdu.

Plaj yakınlarında araç yoğunluğu da dikkat çekti.

Şile'nin Uzunkum, Ağlayan Kaya, Kızlar Hamamı, Ayazma, Ağva plajlarındaki yoğunluk havadan da görüntülendi.