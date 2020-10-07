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    İstanbullular serinlemek için denize girdi

    İstanbul’da bugün hava sıcaklığının 32 dereceyi bulmasıyla sıcaktan bunalan vatandaşlar, denize girerek serinlemeye çalıştı.
    • İHA
    • 07.10.2020 - 17:07
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    İstanbullular serinlemek için denize girdi

    İstanbul’da bugün hava sıcaklığı 32 dereceyi gördü. Sıcaktan bunalan vatandaşlar Cankurtaran sahiline akın etti.

    Vatandaşlar, sonbahar mevsiminde denize girerek serinlerken, bazı vatandaşlarında kayalıkların üzerinde güneşlendiği dikkat çekti.

    AĞUSTOS SICAĞI YAŞANIYOR

    Denize giren Rüstem Güreler, burada 35 senedir burada denize girdiğini belirterek, “Ben emekliyim, her gün buradayım. Ağustos ayında olmayan sıcaklıklar şu an yaşanıyor. Burada koşuyoruz, denize giriyoruz. Burası benim ikinci evim.” dedi.

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