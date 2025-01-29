İstanbullular tir tir titreyecek! Haftaya geliyor; Şimdiden hazır olun...

Yağmur Dinç

Kar beklenen bugünlerde Türkiye yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine girdi.

Hava sıcaklıkları hissedilir derecede artarken, kar yağışının ne zaman etkisini göstereceği merak konusu oldu.

İstanbullular "ne zaman kar yağacak" sorusuna sonunda yanıt buldu.

Hava Forum, kar müjdesini verdi.

İşte karın yağacağı tarih...

HAFTAYA GELİYOR

Hava Forum'un paylaşımına göre, haftaya İstanbul için kar beklenebilir.

Paylaşımda, "Son meteorolojik değerlendirmelere ve veri analizlerine göre, birçok şehirde kar ihtimali var. İstanbul'da da kar yağabilir." denildi.