İstanbullulara hafta sonu müjdesi; Ulaşım ücretsiz olacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencilerini bu hafta sonu sınav heyecanı bekliyor.

2025-2026 eğitim yılı ara sınavları (vize), 8-9 Kasım tarihlerinde İstanbul genelinde yapılacak.

Binlerce öğrencinin katılacağı sınavlar öncesinde öğrencilere duyuru yapıldı.

AUZEF vize sınavları süresince toplu ulaşım, sınava girecek öğrenciler için ücretsiz olacak.

TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ OLACAK

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) ara sınavları için binlerce öğrenci sınav merkezlerine gidecek. Bu nedenle sınava girecek ve sınavda görev alacaklar için toplu ulaşımı ücretsiz hale getirdi.

Uygulama kapsamında, sınav giriş belgesi veya görevli kimliği bulunan vatandaşlar, İETT otobüsleri, metro, metrobüs, tramvay, şehir hatları vapurları ve diğer entegrasyona dahil toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanabilecek.

Ücretsiz toplu taşıma uygulaması sınavdan 2 saat önce başlayacak ve sınav bitiminden 2 saat sonra sona erecek.