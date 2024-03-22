İstanbulluların çilesi! Arızalanan metrodan dumanlar yükseldi İstanbul'da sefer yapan Yenikapı metrosu akşam saatlerinde arızalanarak yolda kaldı. Dumanların yükseldiği trendeki yolcular tahliye edildi.

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ensonhaber.com

İstanbulluların en çok şikayet ettiği olayların başında ulaşım sorunu geliyor..

Trafik, arıza ve araçların az olması, vatandaşların çilesi haline gelmiş durumda.

Hemen her gün Megakent'te okula, işe ve eve gidenler geç kalma sorunu yaşıyor.

Bakım ve onarım yetersizliği nedeniyle arızalanan araçlar, İstanbulluları bezdirmeye devam ediyor.

Son arıza Yenikapı metrosunda yaşandı.

Arızalanan metrodan dumanlar yükseldi

Akşam saatlerinde arızalanan metro yolda kaldı.

Dumanların yükseldiği trendeki yolcular tahliye edildi. Arıza nedeniyle seferlerde aksaklık yaşandı.

"Özür dileriz" anonsu

Bir yolcunun cep telefonuna yansıyan görüntülerde yapılan anons ise dikkat çekti: