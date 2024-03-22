İstanbulluların en çok şikayet ettiği olayların başında ulaşım sorunu geliyor..
Trafik, arıza ve araçların az olması, vatandaşların çilesi haline gelmiş durumda.
Hemen her gün Megakent'te okula, işe ve eve gidenler geç kalma sorunu yaşıyor.
Bakım ve onarım yetersizliği nedeniyle arızalanan araçlar, İstanbulluları bezdirmeye devam ediyor.
Son arıza Yenikapı metrosunda yaşandı.
Arızalanan metrodan dumanlar yükseldi
Akşam saatlerinde arızalanan metro yolda kaldı.
Dumanların yükseldiği trendeki yolcular tahliye edildi. Arıza nedeniyle seferlerde aksaklık yaşandı.
"Özür dileriz" anonsu
Bir yolcunun cep telefonuna yansıyan görüntülerde yapılan anons ise dikkat çekti:
Aracı boşaltmanız ve bir sonraki aracı beklemeniz rica olunur. Beklenmeyen bu aksaklıktan dolayı özür dileriz.
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