İstanbulluların en çok şikayet ettiği olayların başında ulaşım sorunu geliyor..
Trafik, arıza ve araçların az olması, vatandaşların çilesi haline gelmiş durumda.
Hemen her gün Megakent'te okula, işe ve eve gidenler geç kalma sorunu yaşıyor.
Bakım ve onarım yetersizliği nedeniyle arızalanan araçlar, İstanbulluları bezdirdi..
Tramvay arızalandı
Son örnek Topkapı'da yaşandı.
Mescid-i Selam-Topkapı tramvayı arızalandı.
Arıza nedeniyle Şehitlik durağında indirilen vatandaşlar mecburen metrobüslere yöneldi.
İftara yetişemeye çalışan vatandaşlar isyan etti
İşten çıkıp iftara yetişmeye çalışan vatandaşlar, raylardan yürüdü.
CHP'li İBB yönetimine tepki gösteren vatandaşlar "Allah belasını versin böyle yönetimin", "Böyle iş olmaz" diyerek isyan etti.
O anlar ise yolda kalan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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