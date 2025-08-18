Abone ol: Google News

İster banyoda, ister plajda! A101’e su geçirmeyen hoparlör geliyor: İşte fiyatı

A101’in merakla beklenen yeni hafta aktüel kataloğu açıklandı. 21 Ağustos 2025 Perşembe günü satışa sunulacak ürünler, uygun fiyatları ve çeşitli seçenekleriyle dikkat çekiyor. İşte A101 21 Ağustos aktüel katalog…

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 18.08.2025 17:13
İster banyoda, ister plajda! A101’e su geçirmeyen hoparlör geliyor: İşte fiyatı

Merakla beklenen A101 21 Ağustos 2025 Aktüel Kataloğu yayımlandı.

Katalogda, çeşitli elektronik ve ev ürünleriyle birlikte günlük kullanım gereçleri de indirimli fiyatlarla satışa sunulacak.

21 Ağustos’ta A101 raflarında öne çıkan ürünler arasında overlok makinesi, saç kırığı alma makinesi, ışıklı fanlı ayna, üç tekerlekli elektrikli moped ve trambolin yer alıyor.

Ayrıca mutfak gereçleri, valiz, buhar kazanlı ütü, notebook, televizyon, buzdolabı ve çamaşır makinesi gibi ürünler de kampanya kapsamında olacak.

Katalogda en çok dikkat çeken ürünlerden biri su geçirmeyen hoparlör oldu. Hem banyoda hem plajda rahatça kullanılan bu ürün uygun fiyatıyla satışa sunulacak.

İşte BİM 21 Ağustos indirim kataloğu:

İç Haber Haberleri