İstiklal Caddesi'nde sigara için turistlere ceza kesildi

İstiklal Caddesi'nde maske takmayan ve sigara içen turist grubu karakola götürüldü ve kendilerine ceza yazıldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan turistler İstiklal Caddesi'ni akın etti.

Polis tarafından pasaport kontrolü yapılarak caddeye alınan turistlerin kimi yürüyüş yaparken kimi de yemek kuyruğuna girdi.

İstiklal Caddesi'nde denetim yapan bir polis ekibi, yasak olmasına rağmen sigara içen ve maske takmayan bir turist grubunu fark ederek müdahale etti.

MASKE VE SİGARA CEZASI

Turistlerin yanına giderek sigara içme yasağını hatırlatan polis, maskelerini takma konusunda da uyarılarda bulundu. Turistler, uyarıların ardından sigaralarını söndürerek bir poşete koydu.

Polis, İstiklal Caddesi'nde bir süredir uygulanan sigara ve maske yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle turistleri cezai işlem uygulanması için polis merkezine götürdü.































