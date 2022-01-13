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    İzmir açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

    Ege Denizi'nde İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.
    • İHA
    • 13.01.2022 - 02:23
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    İzmir açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde bugün saat 01.54'te merkez üssü Urla açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Urla'ya 57.91 kilometre mesafede gerçekleşen depremin derinliği 7.30 kilometre olarak ölçüldü.

    HASAR YOK

    Kentte kısmen hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir hasarın meydana gelmediği öğrenildi.

    İzmir açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi #1


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