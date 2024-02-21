İzmir açıklarında 57’si çocuk 159 düzensiz göçmen kurtarıldı İzmir'in Karaburun ve Foça ilçesi açıklarında 57'si çocuk 159 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İHA

İzmir'de Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Karaburun ilçesi açıklarında lastik botlar içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisini edindi.

57’si çocuk 159 düzensiz göçmen kurtarıldı

Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik gemilerindeki ekipler tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen iki lastik bottaki 34'ü çocuk 92 düzensiz göçmeni kurtardı.

Foça ilçesi açıklarında ise iki lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu ihbarı üzerine bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik botları, 23'ü çocuk 67 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

57’si çocuk 159 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)