İzmir Foça'da sokaklar çamur deryasına döndü

İzmir Foça'da dün öğle saatlerinde başlayan şiddetli yağış, kısa sürede sele dönüştü.

Özellikle Yenifoça Mahallesi'nde etkili olan sel nedeniyle 250 ev, 38 iş yeri, 4 kamu binası, 5 küçük araçta hasar meydana geldi.

SEL YERİNİ ÇAMURA BIRAKTI

Yağışın ardından çekilen sular, yerini kalın bir çamur tabakasına bıraktı.

Sokakların çamurla dolduğu ilçede, vatandaşlar kendi imkanlarıyla temizlik yaparken, belediye ekipleri de bölgedeki çalışmaları sürdürüyor.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Selin ardından oluşan tahribat ve çamur deryası, drone ile havadan görüntülendi.

Görüntülerde, yolların ve araçların çamurla kaplandığı, bazı bölgelerde ise biriken suların henüz çekilmediği görüldü.

"46 YILDIR FOÇA'DAYIM BÖYLE FELAKET GÖRMEDİM"

Evini su basan ve kendi imkanlarıyla temizleyen vatandaş, "Dün buraya yoğun bir şekilde su geldi bahçemizi ve evimizi su bastı. Mutfak kapımızdan da içeri girerek bütün evimiz su oldu. Biz de şu an kendi imkanlarımızla temizlemeye çalışıyoruz her yer çamur. O kadar çalışmamıza rağmen hala ortalık berbat, dolabı çalıştıramıyorum çünkü altına su girdi, elektrik çarpar diye korkuyorum. 15 dakika içinde bu hale geldi. 46 yıldır Foça'dayım böyle bir felaket görmedim." dedi.

KAYIP 1 KİŞİYİ ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Öte yandan, sel sularına kapılarak kaybolduğu düşünülen 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu'nu arama kurtarma çalışmaları AFAD, jandarma, polis ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sürdürülüyor.