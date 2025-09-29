İzmir, İstanbul diyenler yanıldı! Türkiye’den en fazla esnafa sahip olan il şaşırttı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu tarafından açıklanan verilere göre, 31 Ağustos itibarıyla Türkiye’de bulunan esnaf iş yeri sayısı 2 milyon 546 bin 938 olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu verilere göre toplam esnaf sayısı da belirlendi. Buna göre ülkemizdeki toplam esnaf sayısı 2 milyon 287 bin 3 olarak güncellendi.

Söz konusu verilere göre nüfusuna göre en fazla ve en az esnafa sahip olan illerde netleşti. Esnaf sayısıyla büyükşehirleri gerisinde bırakan şehir dikkat çekti.

BU ŞEHİRLER ESNAFLARIN GÖZ BEBEĞİ

Türkiye genelinde nüfusuna oranla en fazla esnafa sahip il Burdur çıktı. 275 bin 826 nüfusa sahip kentte tam 13 bin 581 esnaf bulunuyor. Bu rakam, ilin nüfusunun yüzde 4,92’sine denk geliyor.

Burdur’u yüzde 4,56 oranıyla Çanakkale takip etti. 568 bin 966 nüfuslu şehirde 25 bin 945 esnaf faaliyet gösteriyor. Esnaf yoğunluğunda öne çıkan diğer iller ise Artvin, Muğla ve Nevşehir oldu.

Uzmanlara göre rakamlar, küçük şehirlerde esnaf kültürünün ne kadar güçlü olduğunu ve ekonomiye ciddi katkı sağladığını ortaya koyuyor.

EN AZ ESNAF BU ŞEHİRLERDE

Türkiye’de nüfusa göre en az esnafa sahip il Batman oldu. 654 bin 528 nüfuslu kentte sadece 7 bin 474 esnaf bulunuyor. Bu rakam, ilin toplam nüfusunun yalnızca yüzde 1,14’üne denk geliyor.

Batman’ın hemen ardından ise Şırnak geliyor. 570 bin 826 nüfuslu şehirde faaliyet gösteren 6 bin 559 esnaf, nüfusun yalnızca yüzde 1,15’ini oluşturuyor.

Esnaf oranının en düşük olduğu diğer iller arasında ise Diyarbakır, Siirt, Ağrı ve Bingöl yer aldı.