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    İzmir Körfezi'nde Harekata Hazırlık Eğitimleri yapıldı

    İzmir Körfezi'nde Harekata Hazırlık Eğitimleri yapıldı

    Milli Savunma Bakanlığı, Amfibi Görev Grup Komutanlığı Harekâta Hazırlık Eğitimleri'nin İzmir Körfezi'nde icra edildiğini açıkladı.
    • DHA
    • 20.12.2020 - 02:15
    • Güncelleme : 20.12.2020 - 02:16
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    Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

    "Amfibi Görev Grup Komutanlığı Harekâta Hazırlık Eğitimleri 14-18 Aralık tarihleri arasında İzmir Körfezinde icra edildi. Eğitimlere, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın taarruz ve genel maksat helikopterleri ile Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın muharip uçakları da iştirak etti.

    İzmir Körfezi nde Harekata Hazırlık Eğitimleri yapıldı #1

    EĞİTİMLER BAŞARIYLA TAMAMLANDI

    Olumsuz hava koşullarına rağmen gece ve gündüz şartlarında Amfibi harekâta yönelik eğitimleri başarıyla tamamlayan Kahraman Mehmetçiklerimizi kutluyoruz."

    Paylaşımda eğitimlere ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

    İzmir Körfezi nde Harekata Hazırlık Eğitimleri yapıldı #2

    İzmir Körfezi nde Harekata Hazırlık Eğitimleri yapıldı #3

    İzmir Körfezi nde Harekata Hazırlık Eğitimleri yapıldı #4

    İzmir Körfezi nde Harekata Hazırlık Eğitimleri yapıldı #5

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