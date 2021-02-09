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    İzmir'de 12 ton kaçak etil alkol ele geçirildi

    İzmir'in Bornova ilçesinde, 2 depoda 12 ton kaçak etil alkol ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
    • AA
    • 09.02.2021 - 15:41
    • Güncelleme : 09.02.2021 - 16:32
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    İzmir'de 12 ton kaçak etil alkol ele geçirildi

    İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Serintepe Mahallesi'ndeki 2 depoda kaçak etil alkol bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

    Birbirlerine yakın olan depolara düzenlenen operasyonda, 5 litrelik bidonlarda toplam 12 bin litre kaçak etil alkol ile çok sayıda sahte etiket ele geçirildi.

    ETİKETİ SAKLAMAYA ÇALIŞTILAR

    İmalatçıların, etil alkolü saklamak için plastik bidonların üzerine dizel araçlarda kullanılan bir çözeltinin etiketini bastığı, altında ise gerçek etiketin olduğu belirlendi.

    A.G. (27), D.K. (26) ve M.G. (25) gözaltına alındı.

    etil alkol

    etil alkol

    etil alkol

    etil alkol

    İzmir de 12 ton kaçak etil alkol ele geçirildi #5

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