İzmir'de 126 bin 448 adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi İzmir'de şüphe üzerine bir araçta yapılan incelemede, çuval ve koliler içerisinde toplam 126 bin 448 adet uyuşturucu nitelikli sentetik hap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

İHA

İzmir'de Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, gece saatlerinde ilçede bulunan bir akaryakıt istasyonu önündeki aracın durumundan şüphelendi.

126 bin 448 adet uyuşturucu nitelikli hapa el koyuldu

Şüphe üzerine aracı kontrol eden polis ekiplerinin yaptığı incelemede, 9 bin 32 adet 14'lü film şarjör halinde toplam 126 bin 448 adet uyuşturucu nitelikli sentetik hap ile, hap satışı için kullanılan 3 bin boş kutu ele geçirildi.

1 şüpheli gözaltında

Olayla ilgili gözaltına alınan ve 22 adet suç kaydı olduğu belirlenen M.T. (23) gözaltına alındı.

Şüpheli, ele geçirilen hap ve kutularla birlikte Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)