İzmir'de 126 bin 448 adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi

İHA
İzmir'de Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, gece saatlerinde ilçede bulunan bir akaryakıt istasyonu önündeki aracın durumundan şüphelendi.
126 bin 448 adet uyuşturucu nitelikli hapa el koyuldu
Şüphe üzerine aracı kontrol eden polis ekiplerinin yaptığı incelemede, 9 bin 32 adet 14'lü film şarjör halinde toplam 126 bin 448 adet uyuşturucu nitelikli sentetik hap ile, hap satışı için kullanılan 3 bin boş kutu ele geçirildi.
1 şüpheli gözaltında
Olayla ilgili gözaltına alınan ve 22 adet suç kaydı olduğu belirlenen M.T. (23) gözaltına alındı.
Şüpheli, ele geçirilen hap ve kutularla birlikte Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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