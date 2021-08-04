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    İzmir'de 19 düzensiz göçmen yakalanarak göç müdürlüğüne götürüldü

    Urla ilçesinde yakalan 19 göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü. Kimlikleri belirlenen şahıslar hakkında işlem başlatıldı.
    • AA
    • 04.08.2021 - 05:52
    • Güncelleme : 04.08.2021 - 05:55
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    İzmir'de 19 düzensiz göçmen yakalanarak göç müdürlüğüne götürüldü

    İzmir'in Urla ilçesinde jandarma ekipleri, 19 düzensiz göçmenin yasa dışı yollarla kaçmaya çalıştığı ihbarını aldı.

    Yağcılar Mahallesi Papaz Koyu mevkisindeki ihbar üzerine bölgeye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

    SURİYE, IRAK VE FİLİSTİNLİLER

    Ekipler, yurt dışına çıkma hazırlığındaki Suriye, Irak ve Filistin uyruklu 19 kişiyi yakalayarak haklarında işlem başlattı.

    Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

    İzmir de 19 düzensiz göçmen yakalanarak göç müdürlüğüne götürüldü #1

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