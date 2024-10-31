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Haber Merkezi

İzmir'de yaşayan Arzu Erten 3 yıl önce bir trafik kazası geçirdi.

Kaza sonrasında bacak kemiklerinin çaprazlaştığını fark eden Erten, sosyal medyada gördüğü bir doktorun kapısını çaldı.

"AMELİYAT İÇİN 1 MİLYON TL İSTEDİ"

Erten olayla ilgili şunları anlattı:

"Bir üniversite hastanesinde görev yaptığını söyledi. Ben de o üniversitenin adına güvenerek geldim. 1 milyon gibi bir rakam istedi bizden. Bana dedi ki; 'Seni 4 ay içerisinde eski haline dönüştürebilirim'. Hala yürüyemiyorum, bastonsuz adım atamıyorum. Bacağım 1.5 santim kısa kalmış."

" BANA 'SENİN AMELİYATIN OLMAMIŞ' DEDİLER "

Genç kadın ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Manisa'da bir devlet üniversitesinde doktora gittim. O dedi ki; 'Senin ameliyatın olmamış, deformite ameliyatı, deformite olarak kalmış, yapamamış'. Ben orda zaten yıkıldım. Ameliyat yapan doktoru aradım ve kesinlikle kabul etmedi. Dedi ki; 'Ameliyat sonrası böyle şeyler olabilir'. Ameliyat sonrası ateş olabilir, enfeksiyon olabilir ama bacak kısalmaz."

Show TV'nin haberine göre, geçirdiği operasyonun ardından iyi bir haber bekleyen Erten'in yanına gelen hastane yetkilileri, işlemlerinin kayıtsız yapıldığını söyledi. Erten'in ameliyatını gerçekleştiren doktor ise hastaneden gönderildi.

Aynı doktor bu kez de fizik tedavi yalanıyla Erten'i başka bir kliniğe yatırdı.

"FİZİK TEDAVİ HASTANESİNDE ÖLEN OLDU"

Erten konu hakkında şunları dedi:

"Fizik tedavi hastanesinde ölen kişi oldu gözümüzün önünde. Çünkü yeterli malzemeler yoktu. Ertesi gün beni buradan çıkartmalarını söyledim."

"MADDİ OLARAK 3 MİLYONA YAKIN KAYBIM VAR"

Erten'i iyileşme vaadiyle kandıran doktor, Erten'e 2 ay sonra bastonları atacağını söyledi.

Aradan geçen 9 ayın ardından genç kadının bir bacağı 1,5 santim kısa kaldı.

Hem bir bacağı kısalan hem de parası giden Erten şikayetçi oldu.

Erten, "Kim bilir kaç kişinin parasını alıp canını yaktılar. Maddi olarak 3 milyona yakın kaybım var. Maddi, manevi bitmiş durumdayım. Hepsinden şikayetçiyim." dedi.