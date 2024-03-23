İzmir’de araç kundaklayan şahıs tutuklandı

İHA
İzmir'in Bergama ilçesinde 7 Mart 2024 tarihinde saat 05.00 sıralarında Atmaca Mahallesi'nde meydana gelen araç kundaklama olayı ile ilgili Bergama Emniyet Asayiş Büro Amirliği tarafından titiz bir çalışma başlatıldı.
Tutuklanarak cezaevine gönderildi
Olay yerindeki güvenlik kameralarından alınan görüntüler tek tek incelenerek şüphelinin kimliği belirlendi.
Asayiş Büro Amirliği ekipleri kimliği tespit edilen A.V.G. (39) isimli şüphelinin evinde yaptıkları aramada olay günü giydiği kıyafetler de ele geçirildi.
Emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan A.V.G., cezaevine gönderildiği öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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