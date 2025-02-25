İzmir'de at kesen 4 şüpheliye suçüstü

DHA

İzmir'de at eti skandalı...

23 Şubat'ta Konak ilçesi Hilal semtindeki metruk bir evde meydana gelen olayda polis, at kesimi yapıldığı ihbar üzerine adrese operasyon düzenledi.

Kaçak kesim yaptığı belirlenen Mert Ö. (42), Abdülbaki Ö. (24), Cani İ. (24) ile A.Ö. (16) polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

KESİLEN AT PARÇALARI DA BULUNDU

Adreste yapılan aramalarda kesilen at parçaları da bulundu. Savcının talimatıyla A.Ö. ailesine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

RAMAZAN AYI ÖNCESİ PİYASAYA SÜRECEKLERDİ

Şüphelilerin, etleri ramazan ayı öncesi piyasaya sürmeye hazırlandıkları öğrenildi.