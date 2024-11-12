İzmir'de Atatürk büstüne saldırı olayında bir tutuklama

DHA
Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım'da ölümünün 86'ncı yıl dönümünde rahmetle anıldı.
Ülke genelinde törenler düzenlenirken, İzmir'de bir skandal yaşandı.
Kiraz ilçesinde 10 Kasım'ı fırsat bilen provokatör, Atatürk'ün büstünü hedef aldı.
DIŞKI SÜRÜP ÇUVAL GEÇİRDİLER
Umurcalı ve Yeniköy Mahallelerinin meydanlarında bulunan Atatürk büstlerine kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından saldırı düzenlendi.
Büstlerde birine dışkı sürülürken, diğerine çuval geçirildi.
1 KİŞİ TUTUKLANDI
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında D.K. isimli şüpheli, dün akşam saatlerinde gözaltına alındı.
D.K., bugün işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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