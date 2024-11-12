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İzmir'de Atatürk büstüne saldırı olayında bir tutuklama

İzmir'de Atatürk büstüne saldırı olayında bir tutuklama Kiraz ilçesinde, iki mahalle meydanında bulunan Atatürk büstüne saldırı düzenleyen ve dün akşam saatlerinde yakalanan D.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.