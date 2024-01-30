İHA
İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında saat 02.00 sıralarında, Salihleraltı açıklarında Oğuz İrgit adlı balıkçı teknesi battı.
2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Teknede bulunan 10 kişiden Oğuz İrgit, İsmet Akdağ ve Orhan Pancar adlı vatandaşların cansız bedenine ulaşılırken Alican Ateş, Arda Kuzu, Mehmet Kurunaz, İbrahim Erdem, Muhammet Kulak sağ olarak kurtuldu.
Kayıplar aranıyor
Batan teknede bulunan Medine Karaduman ve Gökhan Çakır kayıp olduğu öğrenilirken, arama kurtarma çalışmaları, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 3 bot 1 helikopterle sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış