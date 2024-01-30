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İzmir'de balıkçı teknesi battı: 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi kayıp

İzmir'de balıkçı teknesi battı: 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi kayıp Dikili ilçesi açıklarında balıkçı teknesi battı. Teknede bulunan 10 kişiden 3'ünün cansız bedeni bulunurken kayıp olan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Olayda 5 kişi ise yaralım olarak kurtuldu.