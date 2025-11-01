İzmir’de Bostanlı pazar yerinde pazarcılar, tekstil fuarını protesto etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İzmir Pazarcılar Esnafı Odası ve İzmir Pazarcılar Derneği öncülüğünde, Bostanlı pazar yeri önünde toplanan esnaf, gece başlattıkları eylemi sürdürüyor. Bölgede polis ve zabıta ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.

Bugün düzenlenmesi planlanan tekstil fuarı için pazar alanında herhangi bir hazırlık yapılmadığı gözlendi.

ESNAF: "EKMEĞİMİZ BÖLÜNMESİN"

İzmir Pazarcılar Esnafı Odası Başkanı Hamdi Erişen, gazetecilere yaptığı açıklamada, esnafın pazar yerinde her çarşamba günü tezgah açtığını ve alanın cumartesi günleri Karşıyaka Belediyesince tekstil fuarı için tahsis edildiğini belirtti. Erişen, “Pazar yerinden rant sağlanmak isteniyor. Biz bundan dolayı buradayız ve ekmeğimizin bölünmesini istemiyoruz. Süreçle ilgili meclis veya encümen kararı yok. Bu iş bir şirkete verilmiş ve halkın parasının nereye gittiğini bilmiyoruz” dedi.

DERNEK BAŞKANI: "YETKİSİZ SÜREÇ KAMU ZARARI OLUŞTURUYOR"

İzmir Pazarcılar Derneği Başkanı Faysal Acar, pazar yerinde yetkisiz bir sürecin işlediğini ve bunun büyük bir kamu zararı oluşturduğunu söyledi. Acar, sürecin esnaf açısından büyük zarar doğuracağını vurguladı ve “Belediyenin devrettiği şahıs şirketi durmadı, ‘biz illa açacağız’ dedi. İnat edildi” ifadelerini kullandı.

KARŞIYAKA BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Karşıyaka Belediyesinden yapılan açıklamada, Bostanlı pazar yerinin cumartesi günleri “Bostanlı Tekstil Günleri” için kullanılmasının, belediyenin gelirlerini artırmak ve hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla alındığı belirtildi. Belediyeye göre Tekstil Günleri, planlandığı şekilde önümüzdeki haftalarda hayata geçirilecek.

Açıklamada ayrıca, “Vatandaşların mağduriyetine veya kamu hizmetlerinin aksamasına neden olacak hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyecek. Tüm tarafları sağduyuya, yapıcı diyaloğa ve Karşıyaka’nın ortak değerlerine saygı göstermeye davet ediyoruz” denildi.