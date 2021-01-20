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İzmir'de çalıntı aracın parçalarını salonda sakladı

İzmir'de çalıntı aracın parçalarını salonda sakladı

İzmir’in Konak ilçesinde, çalıntı otomobili gerçek fiyatının çok çok altında satın alan şüpheli; aracın kapı, direksiyon, koltuk, bagaj kapağı gibi çok sayıda parçasını evinin salonunda sakladı.