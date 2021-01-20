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    İzmir'de çalıntı aracın parçalarını salonda sakladı

    İzmir’in Konak ilçesinde, çalıntı otomobili gerçek fiyatının çok çok altında satın alan şüpheli; aracın kapı, direksiyon, koltuk, bagaj kapağı gibi çok sayıda parçasını evinin salonunda sakladı.
    • İHA
    • 20.01.2021 - 15:36
    • Güncelleme : 20.01.2021 - 16:03
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    İzmir'de çalıntı aracın parçalarını salonda sakladı

    İzmir'in Konak ilçesinde yaşayan 33 yaşındaki S.G., geçtiğimiz günlerde 09 SR 188 plakalı otomobilini iş yerinin bulunduğu sokağa park etti.

    Bir müddet sonra bölgeye gelen S.G, aracını göremeyince durumu polise bildirdi.

    Çalındığı ortaya çıkan araçla ilgili hemen İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

    HIRSIZLAR, GÖRÜNTÜLERDEN TESPİT EDİLDİ

    Hırsızlık anları, bölgede bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, kameralardan zanlıların kimliği tespit edildi. Kimlikleri belirlenen hırsızlık zanlıları S.T ile Ş.B., operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

    Şüpheliler ifadelerinde, çaldıkları aracı sanayi sitesinde iş yeri bulunan A.S.’ye sattıklarını söyleyince bu kişi de hemen gözaltına alındı.

    İzmir de çalıntı aracın parçalarını salonda sakladı #1

    ARACI 10 BİN LİRAYA ALDI

    A.S. ise ifadesinde, otomobili 10 bin liraya satın aldığını ve parçaladıktan sonra evine götürdüğünü söyledi. Bunun üzerine ekipler hemen söz konusu adrese gitti.

    İzmir de çalıntı aracın parçalarını salonda sakladı #2

    POLİS ŞAŞIRDI

    Zanlının ikametinde hemen arama yapıldı. Söz konusun çalınan otomobilin; direksiyonu, kapısı, tamponu, bagaj kapağı, farları gibi çok sayıda parçası evin salonunda bulundu. Bu duruma polisler de şaşırdı.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hırsızlık zanlıları S.T. ile Ş.B. tutuklanarak cezaevine konuldu. Otomobili parçalarını evinde saklayan A.S. hakkında ise "hırsızlık malını satın almaktan" işlem yapıldı.

    İzmir de çalıntı aracın parçalarını salonda sakladı #3

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