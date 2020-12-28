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    İzmir'de çıkan yangında 2 evde mahsur kalanları komşuları kurtardı

    İzmir'in Karabağlar ilçesinde tek katlı bir evde çıkan ve bitişindeki yine tek katlı eve de sıçrayan yangında mahsur kalanları komşuları camlardaki demirleri keserek kurtardı.
    • AA
    • 28.12.2020 - 05:59
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    İzmir'de çıkan yangında 2 evde mahsur kalanları komşuları kurtardı

    İzmir'in Karabağlar ilçesine bağlı Barış Mahallesi'ndeki T. A'nın (72) evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının büyümesi sonucu alevler bitişiğindeki oğlu Y.A'nın (43) evine de sıçradı.

    EVLERDE MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

    Alevler nedeniyle evlerinden çıkamayan T.A, Y.A, T.A, Ş.A. H.A ve G.A, komşuları tarafından camlardaki demirler kesilerek dışarı çıkarıldı.

    İzmir de çıkan yangında 2 evde mahsur kalanları komşuları kurtardı #1

    2 EV DE KULLANILMAZ HALE GELDİ

    Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangında her 2 ev de kullanılamaz hale gelirken, evleri yanan kişileri komşuları teskin etti.

    İzmir de çıkan yangında 2 evde mahsur kalanları komşuları kurtardı #2

    YANGINA MÜDAHALE EDEN VATANDAŞ, O ANLARI ANLATTI

    Komşularını camdaki demirleri keserek dışarı çıkaran Kadir Tuncer, gazetecilere yaptığı açıklamada, sesler üzerine yangın alanına geldiğini belirterek şöyle konuştu:

    İzmir de çıkan yangında 2 evde mahsur kalanları komşuları kurtardı #3

    "Bir evin çatısı çökmüştü. Sol taraftaki eve yardıma gittik çünkü evde 3 kişi olduğunu öğrendik. Ben demir kesme aletiyle camdaki demir korkulukları kesmeye çalıştım ve demirleri kaldırdım. Sağ evdekiler de bağırınca onların da demir korkuluklarını kaldırarak çıkarmaya çalıştık. Komşularımızla birlikte yardımcı olmaya çalıştık."

    İzmir de çıkan yangında 2 evde mahsur kalanları komşuları kurtardı #4

    İzmir de çıkan yangında 2 evde mahsur kalanları komşuları kurtardı #5

    İzmir de çıkan yangında 2 evde mahsur kalanları komşuları kurtardı #6

    İzmir de çıkan yangında 2 evde mahsur kalanları komşuları kurtardı #7

    İzmir de çıkan yangında 2 evde mahsur kalanları komşuları kurtardı #8

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